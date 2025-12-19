Milano 18-dic
Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Apprezzabile rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, in guadagno dell'1,39% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 30.419,5. Rischio di discesa fino a 30.004,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 30.834,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
