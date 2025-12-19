Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre
Rialzo marcato per l'indice svizzero, che archivia la sessione in utile dello 0,82% sui valori precedenti.
Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.218,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 12.970,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.467,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)