Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Rialzo marcato per l'indice svizzero, che archivia la sessione in utile dello 0,82% sui valori precedenti.

Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.218,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 12.970,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.467,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```