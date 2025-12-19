Milano 16:33
44.752 +0,65%
Nasdaq 16:33
25.294 +1,10%
Dow Jones 16:33
48.268 +0,66%
Londra 16:33
9.887 +0,51%
Francoforte 16:33
24.291 +0,38%

Eurozona: l'EURO STOXX Media mostra un andamento leggermente negativo

Si posiziona sotto la parità l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 303,11 punti.
