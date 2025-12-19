Milano 10:43
Londra: in calo Persimmon

Londra: in calo Persimmon
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale costruttore immobiliare britannico, con una flessione dell'1,82%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Persimmon, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Persimmon è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,35 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 13,19. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,51.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
