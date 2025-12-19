Londra: in calo Persimmon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale costruttore immobiliare britannico
, con una flessione dell'1,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Persimmon
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Persimmon
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,35 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 13,19. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)