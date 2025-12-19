Milano 14:39
Londra: scambi negativi per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che presenta una flessione del 2,45%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di JD Sports Fashion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JD Sports Fashion rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di JD Sports Fashion rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8591 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8385. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8797.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
