Londra: scambi negativi per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, che presenta una flessione del 2,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di JD Sports Fashion
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JD Sports Fashion
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di JD Sports Fashion
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8591 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8385. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8797.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)