New York: andamento rialzista per Boeing

colosso dell'aereonautica

Dow Jones

Boeing

gigante aerospaziale statunitense

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 3,05% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 216,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 210,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 223.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)