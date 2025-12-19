Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 18:15
25.315 +1,18%
Dow Jones 18:15
48.218 +0,56%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

New York: andamento rialzista per Boeing

New York: andamento rialzista per Boeing
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso dell'aereonautica, che tratta in utile del 3,05% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Boeing rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, il gigante aerospaziale statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 216,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 210,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 223.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
