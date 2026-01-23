Mohawk Industries in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la multinazionale statunitense che produce pavimenti
, che esibisce una perdita secca del 3,84% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Mohawk Industries
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Mohawk Industries
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 123,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 118,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 128,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)