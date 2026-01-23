Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 19:06
25.583 +0,25%
Dow Jones 19:06
48.971 -0,84%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

Mohawk Industries in discesa a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la multinazionale statunitense che produce pavimenti, che esibisce una perdita secca del 3,84% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Mohawk Industries è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Mohawk Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 123,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 118,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 128,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
