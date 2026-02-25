Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 21:10
25.324 +1,39%
Dow Jones 21:10
49.474 +0,61%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

New York: si concentrano le vendite su Old Dominion Freight Line

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Old Dominion Freight Line
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, in flessione del 3,52% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Old Dominion Freight Line, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Old Dominion Freight Line è in rafforzamento con area di resistenza vista a 195,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 186,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 204,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```