New York: si concentrano le vendite su Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, in flessione del 3,52% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Old Dominion Freight Line
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Old Dominion Freight Line
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 195,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 186,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 204,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)