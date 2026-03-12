New York: vendite diffuse su Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion , che esibisce una perdita secca del 5,18% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Old Dominion Freight Line è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Old Dominion Freight Line evidenzia un declino dei corsi verso area 176,5 USD con prima area di resistenza vista a 183,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 173,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```