Old Dominion Freight Line, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che passa di mano in perdita del 6,57%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Old Dominion Freight Line
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Old Dominion Freight Line
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 202 USD. Possibile una discesa fino al bottom 193,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 210,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)