Parigi: movimento negativo per Kering

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale del lusso
, che tratta con una perdita del 2,37%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Kering
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a +0,7% dell'indice di Parigi
).
Tecnicamente, il colosso del lusso
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 307,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 300,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 315,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)