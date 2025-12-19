Milano 14:39
Parigi: movimento negativo per Kering

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale del lusso, che tratta con una perdita del 2,37%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Kering mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a +0,7% dell'indice di Parigi).


Tecnicamente, il colosso del lusso è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 307,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 300,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 315,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
