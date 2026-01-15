Milano 11:42
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto oil italiano

Vendite diffuse sull'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata a 20.806,06 punti.
