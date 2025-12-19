Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 18:17
25.322 +1,21%
Dow Jones 18:17
48.239 +0,60%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Piazza Affari: balza in avanti il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
In rialzo il comparto beni industriali a Milano, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 74.195,1 punti.
Condividi
```