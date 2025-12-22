Milano 9:05
44.735 -0,05%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:05
9.857 -0,41%
24.323 +0,14%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre

Piccolo spunto rialzista per l'indice svizzero, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,27%.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13.219,6, mentre il primo supporto è stimato a 13.076,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13.362,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
