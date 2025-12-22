Milano 17:35
BCE, Schnabel frena sui rialzi: "Nessun aumento dei tassi nel futuro prevedibile"

Finanza
(Teleborsa) - Isabel Schnabel, membro dell’Executive Board della Banca centrale europea, ha escluso un imminente del costo del denaro, chiarendo che "al momento non è previsto alcun aumento dei tassi nel futuro prevedibile".

Secondo quanto riporta Bloomberg, intervenendo in un podcast della FAZ, Schnabel ha spiegato che "i tassi probabilmente resteranno stabili per un periodo piuttosto lungo, salvo eventi imprevisti", precisando che le sue recenti dichiarazioni non andavano interpretate come un segnale restrittivo.

"Non ho detto che i tassi debbano essere aumentati", ha sottolineato, aggiungendo che la distinzione chiave è un’altra: "piuttosto, non dovrebbero essere abbassati di nuovo". Secondo Schnabel, l’attuale livello dei tassi è coerente con il ritorno dell’inflazione al target del 2% e con una crescita dell’area euro ancora moderata.
