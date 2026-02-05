BCE mantiene tassi d'interesse fermi: repo al 2%

(Teleborsa) - Ancora un nulla di fatto dalla BCE
come largamente atteso dai mercati. Il Consiglio direttivo ha infatti deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento
della BCE: quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2%,
quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,15%
e quello sui depositi al 2,40%
.
Quanto alle misure di Quantitative Easing, la BCE conferma che i portafogli
del Programma di acquisto di attività (PAA)
e del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP) si stanno riducendo
a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.
La valutazione aggiornata delle variabili macroeconomiche conferma nuovamente che l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull’obiettivo del 2% a medio termine
. L’economia
dell'Area Euro continua a mostrare buona capacità di tenuta
in un difficile contesto mondiale. Il basso livello di disoccupazione
, la solidità dei bilanci
del settore privato, l’esecuzione graduale della spesa pubblica
per difesa e infrastrutture, insieme agli effetti favorevoli derivanti dalle passate riduzioni dei tassi di interesse, stanno infatti sostenendo la crescita. Al tempo stesso, però, le prospettive sono ancora incerte
, soprattutto a causa dell’indeterminatezza delle politiche commerciali e delle tensioni geopolitiche
in atto a livello mondiale.
Il Board dell'Istituto di Francoforte dsi dice dunque "determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2%
a medio termine". Per definire l’orientamento di politica monetaria adeguato, il Consiglio direttivo conferma che seguirà un approccio guidato dai dati
in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta
a ogni riunione. In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi.