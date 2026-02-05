BCE mantiene tassi d'interesse fermi: repo al 2%

(Teleborsa) - Ancora uncome largamente atteso dai mercati. Il Consiglio direttivo ha infatti deciso oggi di manteneredella BCE: quello sulle operazioni di rifinanziamento principaliquello sulle operazioni di rifinanziamento marginalee quello sui depositiQuanto alle misure di Quantitative Easing, la BCE conferma che idel Programma di acquisto di attivitàe del Programma di acquisto per l’emergenza pandemicaa un ritmo misurato e prevedibile, dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.La valutazione aggiornata delle variabili macroeconomiche conferma nuovamente chedell'Area Euro continua a mostrarein un difficile contesto mondiale. Il basso livello di, la solidità deidel settore privato, l’esecuzione graduale dellaper difesa e infrastrutture, insieme agli effetti favorevoli derivanti dalle passate riduzioni dei tassi di interesse, stanno infatti sostenendo la crescita. Al tempo stesso, però,, soprattutto a causa dell’indeterminatezza delle politiche commerciali e dellein atto a livello mondiale.Il Board dell'Istituto di Francoforte dsi dice dunque "a medio termine". Per definire l’orientamento di politica monetaria adeguato, il Consiglio direttivo conferma chein base al quale lea ogni riunione. In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi.