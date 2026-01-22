Verbali BCE: importante non dare impressione che prossima mossa sia in una direzione o nell'altra

(Teleborsa) -della Banca centrale europea (BCE) hannodi interesse chiave e le proiezioni aggiornate avevano rafforzato la fiducia nelle prospettive di medio termine. È quanto emerge dai, dove viene evidenziato che, nonostante il difficile contesto globale, l'attività economica dell'eurozona si stava dimostrando più resiliente del previsto, con una solida domanda interna e un forte impulso fiscale che iniziava a produrre i suoi effetti.Sebbene il contesto rimanesse più incerto del solito, l'attuale livello dei tassi di riferimento offre "sufficiente flessibilità per reagire agli shock, alla luce dei rischi di inflazione bilaterali e tenendo conto di un'ampia gamma di possibili scenari", si legge nei verbali. Tutto ciò "ha, sebbene". Nel complesso, la BCE si trova attualmente "in una buona posizione dal punto di vista della politica monetaria, ma ciò non significava che la sua posizione dovesse essere considerata statica".Secondo i membri del Consiglio direttivo, la comunicazione dovrebbe pertanto rimanere "prudente e non impegnativa sul futuro andamento dei tassi di interesse". In particolare, è ", né suggerire una propensione al restringimento o all'allentamento.È stato espresso il parere che l'attenuazione dei rischi al ribasso da settembre indicasse che il mantenimento dei tassi al livello attuale rappresentasse un percorso abbastanza solido in base alle prospettive di base, con "un" qualora le proiezioni di dicembre, sia per l'inflazione complessiva che per quella di fondo, si fossero concretizzate. Da questa prospettiva, si è anche sostenuto che "se l'inflazione di fondo non fosse scesa come previsto, ciò avrebbe potuto essere un segnale di politica monetaria più accomodante di quanto attualmente ritenuto". Questa possibilità era possibile perché un tasso di interesse naturale in aumento avrebbe potuto rendere la politica monetaria più accomodante nel tempo.Si è inoltre sostenuto che fosse importante ribadire chiaramente che "l'obiettivo del Consiglio direttivo era pienamente simmetrico eanche se l'inflazione avesse dovuto scendere al di sotto dell'obiettivo per gran parte dell'orizzonte di proiezione". Da questa prospettiva, è stata sollevata la preoccupazione di un potenziale disaccoppiamento tra le aspettative di mercato sull'inflazione e quelle sui tassi di interesse. È stato suggerito che la sensibilità delle aspettative di mercato sui tassi di interesse alle aspettative di mercato sull'inflazione fosse diminuita nell'ultimo anno, indebolendo così un importante fattore stabilizzante proveniente dai mercati finanziari. Tuttavia, si è anche sostenuto che l'attuale prezzo di mercato dei tassi di interesse fosse coerente con le aspettative di inflazione basate sul mercato, soprattutto dopo aver aggiustato i fixing per aggiungere una componente del tabacco.