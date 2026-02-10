Milano 17:35
Bankitalia: aumentano prestiti ai privati, crescono tassi sui mutui
(Teleborsa) - Sono cresciuti a dicembre i prestiti al settore privato, registrando un aumento del 2,1% a livello annuale, in linea con la variaizone registrata il mese precedente.

In particolare, i prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,5% (2,3% nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 2%(1,8% in novembre).

I depositi del settore privato sono aumentati del 2,3% (2,6% nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 2,1% (2,8% in novembre).

Crescono i tassi d'interesse sui mutui. A dicembre il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si è collocato al 3,81% (3,72% in novembre). I prestiti con determinazione del tasso ad 1 anno sono il 18,5% del totale (14,9% nel mese precedente). Il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 9,97% (10,08% nel mese precedente).

I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,58% (3,52% nel mese precedente). IN particolare i tassi sui prestiti fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,16%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,29%.

I tassi passivi sui depositi in essere sono stati pari allo 0,62% (0,63% in novembre).
