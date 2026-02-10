Bankitalia: aumentano prestiti ai privati, crescono tassi sui mutui

(Teleborsa) - Sono cresciuti a dicembre i prestiti al settore privato
, registrando un aumento del 2,1%
a livello annuale, in linea con la variaizone registrata il mese precedente.
In particolare, i prestiti alle famiglie
sono aumentati del 2,5%
(2,3% nel mese precedente) mentre quelli alle società
non finanziarie sono aumentati del 2%
(1,8% in novembre).
I depositi
del settore privato sono aumentati del 2,3%
(2,6% nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria
è aumentata del 2,1%
(2,8% in novembre).Crescono i tassi d'interesse sui mutui
. A dicembre il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG
) sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si è collocato al 3,81%
(3,72% in novembre). I prestiti con determinazione del tasso ad 1 anno
sono il 18,5% del totale
(14,9% nel mese precedente). Il TAEG
sulle nuove erogazioni di credito al consumo
si è collocato al 9,97% (10,08% nel mese precedente).
I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società
non finanziarie sono stati pari al 3,58%
(3,52% nel mese precedente). IN particolare i tassi sui prestiti fino a 1 milione
di euro sono stati pari al 4,16%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore
a tale soglia si sono collocati al 3,29%. I tassi passivi sui depositi
in essere sono stati pari allo 0,62%
(0,63% in novembre).