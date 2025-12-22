Dominion Energy in discesa a New York

gruppo energetico americano

(Teleborsa) - A picco il, che presenta un pessimo -5,41%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario attuale dimostra un allentamento della trendline al test del supporto 55,44 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 57,74. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 54,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)