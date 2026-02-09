Von der Leyen lancia "EU Inc": un "28esimo regime" unico per le imprese in Europa

(Teleborsa) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen
, ha annunciato oggi una svolta per il mercato unico: la proposta di un "28esimo regime" normativo
. In una lettera
inviata ai leader dell'Ue, la presidente ha spiegato che il prossimo mese verrà presentato "un insieme unico e semplice di norme" per le imprese, battezzato ufficialmente "EU Inc
", che punta a superare la frammentazione dei sistemi attuali.
Questo nuovo quadro legislativo è concepito per essere un sistema "che si applichera' in tutta l'Unione europea" e che permetterà alle società di operare, commerciare e raccogliere capitali "uniformemente
" nei 27 Stati membri. Von der Leyen ha sottolineato come la novità
permetterà di evitare "gli ostacoli, costi, oneri burocratici e differenze che ancora esistono in molte aree del mercato unico", offrendo un'alternativa valida parallelamente ai regimi nazionali.
Uno dei punti cardine della proposta riguarda la velocità di esecuzione
. La presidente ha infatti promesso che "le aziende potranno registrarsi online entro 48 ore utilizzando un unico modulo aziendale
valido per tutta l'Ue". Tale semplificazione è pensata per le realtà più dinamiche, poiché il regime "facilitera' l'accesso ai finanziamenti nelle fasi di avvio e di espansione" delle imprese innovative.
Oltre alla fase di crescita
, "EU Inc" interverrà anche sui momenti più critici della vita aziendale. Il piano, infatti, punta a garantire "operazioni transfrontaliere fluide
" e, in caso di crisi, "permetterà una rapida liquidazione in caso di fallimento di un'azienda". La proposta sarà discussa giovedì prossimo al Consiglio europeo dedicato alla competitività
, dove si cercherà di trasformare questo "insieme unico e semplice di norme" nella nuova spina dorsale dell'economia europea.(Foto: Christophe Maout - © Unione Europea)