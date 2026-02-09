Von der Leyen lancia "EU Inc": un "28esimo regime" unico per le imprese in Europa

(Teleborsa) - La presidente della Commissione europea,, ha annunciato oggi una svolta per il mercato unico: la proposta di un ". In unainviata ai leader dell'Ue, la presidente ha spiegato che il prossimo mese verrà presentato "un insieme unico e semplice di norme" per le imprese, battezzato ufficialmente "", che punta a superare la frammentazione dei sistemi attuali.Questo nuovo quadro legislativo è concepito per essere un sistema "che si applichera' in tutta l'Unione europea" e che permetterà alle società di operare, commerciare e raccogliere capitali "" nei 27 Stati membri. Von der Leyen ha sottolineato come lapermetterà di evitare "gli ostacoli, costi, oneri burocratici e differenze che ancora esistono in molte aree del mercato unico", offrendo un'alternativa valida parallelamente ai regimi nazionali.Uno dei punti cardine della proposta riguarda la. La presidente ha infatti promesso che "le aziende potranno registrarsi online entro 48 ore utilizzando unvalido per tutta l'Ue". Tale semplificazione è pensata per le realtà più dinamiche, poiché il regime "facilitera' l'accesso ai finanziamenti nelle fasi di avvio e di espansione" delle imprese innovative.Oltre alla, "EU Inc" interverrà anche sui momenti più critici della vita aziendale. Il piano, infatti, punta a garantire "" e, in caso di crisi, "permetterà una rapida liquidazione in caso di fallimento di un'azienda". La proposta sarà discussa giovedì prossimo al Consiglio europeo dedicato alla, dove si cercherà di trasformare questo "insieme unico e semplice di norme" nella nuova spina dorsale dell'economia europea.