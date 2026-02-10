PE, via libera a lista Paesi sicuri e hub per migranti

Via libera dell'Eurocamera anche alle clausole di salvaguardia previste dalla Commissione nell'accordo Ue-Mercosur. Il testo è stato approvato con 483 voti a favore, 102 contrari e 67 astensioni.

Il nuovo regolamento, già concordato provvisoriamente con il Consiglio, è stato adottato in via definitiva con 483 voti a favore, 102 contrari e 67 astensioni. Nel testo vengono definite le modalità con cui l'UE potrà sospendere temporaneamente le preferenze tariffarie previste dall'accordo commerciale UE-Mercosur sulle importazioni agricole da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, qualora un aumento delle importazioni arrechi danni ai produttori europei.

In base alle nuove norme, la Commissione avvierà un'indagine sull'eventuale necessità di misure di protezione quando le importazioni di prodotti agricoli sensibili, tra cui pollame, carne bovina, uova, agrumi e zucchero, aumentano del 5% sulla media di tre anni (al di sotto del 10% annuo inizialmente proposto dalla Commissione) e, allo stesso tempo, i prezzi di importazione risultano inferiori del 5% rispetto ai prezzi interni di riferimento.

(Teleborsa) - Con una maggioranza sostenuta dal Ppe e dalle destre,ha dato il via libera definitivo a due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo, volte ad accelerare l'analisi delle richieste di protezione.saranno ora considerati Paesi sicuri, e le richieste presentate dai cittadini di questi Stati saranno esaminate con procedura accelerata. Anche i Paesi candidati all'adesione all'Ue saranno presunti sicuri.Per quanto riguardanuove norme consentono agli Stati Ue di concludere accordi per l'esame delle domande in loco.