Giovani commercialisti critici sulla ritenuta dell’1% nei pagamenti tra imprese

(Teleborsa) - L’esprimeintroducendo una, con decorrenza dal primo gennaio 2029, salvo specifiche esclusioni legate all’adesione a strumenti di compliance fiscale.Secondo l’, la misura configura di fatto una "ritenuta universale" nei rapporti B2B e rischia di trasformare un numero elevatissimo di imprese in sostituti d’imposta, chiamati a trattenere, versare e certificare l’imposta su ogni transazione commerciale, con un impatto diretto su processi amministrativi, liquidità e operatività quotidiana."L’introduzione dellarispetto alla semplificazione fiscale più volte annunciata", afferma. "È una misura che aumenta in modo significativo i costi amministrativi,, in particolare sulle PMI, e sui professionisti un carico burocratico ancora maggiore di quello attuale".L’Unione sottolinea inoltrecon un aggravio degli adempimenti connessi alla gestione delle certificazioni e della dichiarazione dei sostituti d’imposta, e richiama l’attenzione sul profilo di equità del sistema, considerato che l’esonero dalla ritenuta risulterebbe subordinato all’adesione a specifici regimi e strumenti."Il contrasto all’evasione non può trasformare le aziende in sostituti d’imposta generalizzati. È fondamentale, come più volte chiesto, che il legislatore apra dei confronti seri e costanti con i professionisti, per", sottolinea"Ribadiamo – concludono- la necessità di un confronto strutturato e continuativo con le categorie professionali e con il mondo produttivo,ulteriori oneri che rischiano di frenare l’attività economica e aumentare la complessità del sistema".