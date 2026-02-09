Niscemi, Commercialisti: "prorogare gli adempimenti"

(Teleborsa) - Disporre per il comune di Niscemi una congrua proroga dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi
in scadenza nel primo semestre 2026. È la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera firmata dal presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio
, inviata oggi al primo Ministro Giorgia Meloni
, al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti,
al Viceministro dell’Economia Maurizio Leo
e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone
.
Nella lettera i commercialisti ricordano come "l’eccezionalità del grave evento franoso che, a partire dal 25 gennaio 2026, si sta verificando nel comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha determinato situazioni di estremo disagio e difficoltà che impediscono lo svolgimento delle normali attività lavorative di imprese e professionisti, in particolare di quelle localizzate nella zona rossa". "Alla luce del carattere eccezionale e imprevedibile di tale evento calamitoso
e delle conseguenti estreme difficoltà ancora in atto – scrivono - il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili chiede che siano assunti, con estrema urgenza, i provvedimenti necessari per disporre una congrua proroga dei termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi
in scadenza nel primo semestre 2026".
"La proroga – specificano - si rende necessaria non solo per gli adempimenti e i versamenti dei contribuenti aventi la residenza e la sede legale o operativa nei territori colpiti dal predetto grave evento franoso, ma anche per quelli a carico di professionisti ivi localizzati da effettuare per conto di contribuenti aventi la residenza e la sede legale o operativa in territori anche non colpiti dalla calamità naturale".
Analoga richiesta era stata avanzata dalla categoria anche per tutte le zone colpite dal ciclone Harry in Sardegna, Sicilia e Calabria.