Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:17
25.446 +0,39%
Dow Jones 21:17
48.385 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Londra: movimento negativo per DCC

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per DCC
Ribasso per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, che presenta una flessione del 3,30%.
Condividi
```