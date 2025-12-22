New York: performance negativa per Western Digital

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che si occupa di archiviazione dei dati
, con una flessione del 3,25%.
Lo scenario su base settimanale di Western Digital
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 184,3 USD. Rischio di discesa fino a 169 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 199,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)