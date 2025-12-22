New York: performance negativa per Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la Western Digital, con una flessione del 3,25%.Lo scenario su base settimanale di Western Digital rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico di breve periodo della società che si occupa di archiviazione dei dati mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 184,3 USD. Rischio di discesa fino a 169 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 199,6.