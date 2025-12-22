Parigi: andamento negativo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso degli alcolici
, che presenta una flessione del 2,23%.
La tendenza ad una settimana di Pernod Ricard
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il grafico attuale del produttore di vini e alcolici
evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 73,96 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 75,58. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 73,42.
