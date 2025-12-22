Piazza Affari: calo per Acea

(Teleborsa) - Ribasso per la multiutility capitolina
, che presenta una flessione dell'1,99%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Acea
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve della società multiservizi
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,51. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)