Milano 11:04
44.559 -0,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:04
10.424 +0,10%
Francoforte 11:04
23.827 +0,05%

Piazza Affari: in calo MARR

Pressione sulla società alimentare, che tratta con una perdita del 2,00%.
