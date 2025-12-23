Milano 15:30
44.611 +0,04%
Nasdaq 22-dic
25.462 0,00%
Dow Jones 15:30
48.288 -0,15%
Londra 15:31
9.868 +0,02%
Francoforte 15:30
24.323 +0,16%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 22/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 22/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Riunione sostanzialmente debole quella del 22 dicembre per l'Eurostoxx 50, che conclude gli scambi in frazionale calo a 5.744.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5.775. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5.697. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5.854.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
