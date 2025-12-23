Milano 15:32
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Le implicazioni di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 13.214,1. Possibile una discesa fino al bottom 13.070,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13.357,4.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
