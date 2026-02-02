CDP chiude in anticipo il collocamento: boom di richieste per le nuove obbligazioni a tasso misto

Intesa Sanpaolo

UniCredit

(Teleborsa) -ha annunciato ladell’di sottoscrizione relativa al prestito obbligazionario denominato "". La decisione è stata presa d’intesa con i Responsabili del Collocamento,, a causa di unaestremamente sostenuta da parte degli investitori.Secondo quanto comunicato dalla società, le richieste pervenute hanno superato l'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente stabilito (500.000 unità) e successivamente incrementato fino a. Avvalendosi della facoltà prevista nella Nota Informativa depositata presso la CONSOB, CDP ha quindi disposto la chiusura del periodo di offerta per ilalle ore 13:00.