CDP chiude in anticipo il collocamento: boom di richieste per le nuove obbligazioni a tasso misto

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti
ha annunciato la chiusura anticipata
dell’offerta pubblica
di sottoscrizione relativa al prestito obbligazionario denominato "CDP Obbligazioni a Tasso Misto Febbraio 2026-2033
". La decisione è stata presa d’intesa con i Responsabili del Collocamento, Intesa Sanpaolo
e UniCredit
, a causa di una domanda
estremamente sostenuta da parte degli investitori.
Secondo quanto comunicato dalla società, le richieste pervenute hanno superato l'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente stabilito (500.000 unità) e successivamente incrementato fino a 850.000 obbligazioni
. Avvalendosi della facoltà prevista nella Nota Informativa depositata presso la CONSOB, CDP ha quindi disposto la chiusura del periodo di offerta per il 3 febbraio 2026
alle ore 13:00.