Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 20:25
25.817 +1,04%
Dow Jones 20:25
49.419 +1,08%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

CDP chiude in anticipo il collocamento: boom di richieste per le nuove obbligazioni a tasso misto

Finanza
CDP chiude in anticipo il collocamento: boom di richieste per le nuove obbligazioni a tasso misto
(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato la chiusura anticipata dell’offerta pubblica di sottoscrizione relativa al prestito obbligazionario denominato "CDP Obbligazioni a Tasso Misto Febbraio 2026-2033". La decisione è stata presa d’intesa con i Responsabili del Collocamento, Intesa Sanpaolo e UniCredit, a causa di una domanda estremamente sostenuta da parte degli investitori.

Secondo quanto comunicato dalla società, le richieste pervenute hanno superato l'ammontare massimo delle obbligazioni inizialmente stabilito (500.000 unità) e successivamente incrementato fino a 850.000 obbligazioni. Avvalendosi della facoltà prevista nella Nota Informativa depositata presso la CONSOB, CDP ha quindi disposto la chiusura del periodo di offerta per il 3 febbraio 2026 alle ore 13:00.
Condividi
```