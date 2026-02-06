Milano 17:03
CDP, commissioni da 17 milioni di euro per nuove obbligazioni a tasso misto

(Teleborsa) - CDP ha reso noto che l'importo previsto delle spese relative alle commissioni per il prestito obbligazionario denominato "CDP Obbligazioni a Tasso Misto Febbraio 2026-2033" ammonta a circa 17 milioni di euro.

Come già comunicato, l'offerta delle obbligazioni di CDP iniziata lo scorso 20 gennaio si è chiusa in anticipo lo scorso 3 febbraio con l'emissione di bond per un ammontare pari a 850 milioni di euro. Sono pervenute complessivamente 38.307 richieste per 939.439 obbligazioni da parte di 37.280 richiedenti. A fronte di questa domanda, sono state assegnate 850 mila obbligazioni a 37.280 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a 850 milioni di euro.
