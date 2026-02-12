Eni, YPF e XRG firmano accordo per avanzamento del progetto Argentina LNG

Eni

(Teleborsa) -, i partner fondatori del progetto, hanno(JDA) vincolante per il progresso del. Questo progetto integrato su larga scala sbloccherà le risorse a gas del bacino non convenzionale argentino di Vaca Muerta e contribuirà a posizionare il Paese come fornitore globale di GNL a lungo termine.Argentina LNG, attraverso due impianti galleggianti, da 6 mtpa ciascuno. Il progetto è progettato per includere infrastrutture di produzione, processo, trasporto ed esportazione di GNL. In base all'accordo, i partner avvieranno la progettazione ingegneristica Front-End (FEED) e le attività correlate, tra cui l'ingegneria, la strutturazione tecnica e i principali flussi di lavoro commerciali e finanziari."Con l'accordo di sviluppo congiunto un nuovo partner - XRG - si unisce ad Argentina LNG, che si sta affermando come una delle opportunità più promettenti nel panorama globale del gas - ha commentato- Questo progetto sta prendendo forma in un modo che riflette sia la leadership tecnologica che la visione strategica".