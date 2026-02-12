SIMEST e la divisione Crociere del Gruppo MSC: sottoscritto accordo per la crescita delle aziende italiane della filiera

(Teleborsa) -la società del Gruppo CDP per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e laleader globale nel settore crocieristico, hanno sottoscritto un Protocollo di Filiera finalizzato a promuovere nuovi investimenti a sostegno della competitività sui territori e della crescita sui mercati internazionali delle imprese italiane che operano nella filiera della divisione Crociere del Gruppo MSC.è la terza compagnia di crociere più grande al mondo e leader in Europa, con una presenza forte e in continua crescita in Nord America. La compagnia dispone di una flotta di 25 navi moderne che operano su cinque continenti, navigando verso oltre 100 Paesi in tutto il mondo e raggiungendo più di 300 destinazioni, avvalendosi del contributo strategico di una filiera italiana altamente qualificata.L'accordo consentirà adi individuare le esigenze delle imprese italiane fornitrici, in coerenza con i piani di investimento e con gli obiettivi di sviluppo territoriale della divisione Crociere del Gruppo MSC, favorendo l'accesso al credito a condizioni agevolate per la realizzazione di investimenti mirati all'innovazione tecnologica e digitale, alla sostenibilità e al rafforzamento patrimoniale. Sarà inoltre possibile accedere ai finanziamenti per iniziative orientate alla crescita e allo sviluppo delle competenze, attraverso l'inserimento e la formazione di personale qualificato e l'ingresso in azienda di figure manageriali a supporto dei processi di sviluppo, in ambiti che spaziano dalle competenze tecniche a quelle commerciali.L'accordo mira anche a sostenerefavorendo l'apertura di nuove strutture, l'ottenimento di certificazioni e brevetti e il ricorso a consulenze specialistiche per progetti di internazionalizzazione, in linea con gli obiettivi di crescita della divisione Crociere del Gruppo MSC e in un'ottica di diversificazione e ampliamento delle quote di mercato.Ilsarà accompagnato da un percorso di iniziative dedicate, tra cui webinar, workshop informativi e formativi e l'organizzazione di un primo evento territoriale pensato per favorire l'ingaggio e il dialogo diretto con le imprese della filiera italiana del Gruppo MSC.Il progetto si inserisce nell'ambito dell'iniziativa "Filiere d'impatto", avviata da SIMEST sulla base degli indirizzi strategici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a supporto della crescita e della competitività – anche in Italia – delle imprese italiane inserite in filiere strategiche con una forte vocazione all'export e all'internazionalizzazione."L'intesa con SIMEST – ha dichiarato, ilo – si inserisce in una strategia volta a rafforzare solidità, competitività e capacità di sviluppo della filiera italiana, valorizzandone il potenziale sia in Italia sia sui mercati esteri"."L'Accordo siglato con la divisione Crociere del Gruppo MSC – dichiara– attiva un percorso operativo mirato a stimolare un dialogo diretto con tutte le imprese italiane della filiera per poterne valutare i fabbisogni di sviluppo, facendo leva sulla capacità di ingaggio di un grande gruppo industriale con una presenza globale consolidata. L'obiettivo è quello di sostenere sia le aziende già presenti sui mercati esteri sia quelle che ancora non lo sono ma che fanno parte della filiera internazionale della divisione Crociere".