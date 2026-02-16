TMP Group, nominato nuovo CdA. Roberto Rosati confermato presidente

TMP Group

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, ha, stabilendo in 3 il numero dei componenti e determinando che il CdA resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. Sono stati nominati Roberto Rosati, Basilio Antonino Scaturro e Marco Piccolo (amministratore indipendente). Sono stati determinati in 105.000 euro annui (comprensivo della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche) i compensi dei componenti.Tutti i componenti del CdA sono stati tratti dalla lista n. 1 presentata dal socio Maria Teresa Astorino, titolare del 50,02% del capitale sociale, che in sede di votazione ha ottenuto l'unanimità dei voti espressi dal capitale rappresentato in assemblea. L'assemblea ha nominato qualedel consiglio di amministrazione, all'unanimità.