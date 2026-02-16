Milano 13-feb
45.431 0,00%
Nasdaq 13-feb
24.733 +0,18%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 13-feb
10.446 +0,42%
Francoforte 13-feb
24.915 0,00%

TMP Group, nominato nuovo CdA. Roberto Rosati confermato presidente

Finanza
TMP Group, nominato nuovo CdA. Roberto Rosati confermato presidente
(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di TMP Group, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, stabilendo in 3 il numero dei componenti e determinando che il CdA resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. Sono stati nominati Roberto Rosati, Basilio Antonino Scaturro e Marco Piccolo (amministratore indipendente). Sono stati determinati in 105.000 euro annui (comprensivo della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche) i compensi dei componenti.

Tutti i componenti del CdA sono stati tratti dalla lista n. 1 presentata dal socio Maria Teresa Astorino, titolare del 50,02% del capitale sociale, che in sede di votazione ha ottenuto l'unanimità dei voti espressi dal capitale rappresentato in assemblea. L'assemblea ha nominato quale presidente del consiglio di amministrazione Roberto Rosati, all'unanimità.
Condividi
```