Trevi, l'AD Caselli nominato anche presidente dopo dimissioni di Rinaldi

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Trevi
, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, ha nominato l'amministratore delegato, Giuseppe Caselli, anche presidente
, con le medesime deleghe già attribuite al dimissionario Antonio Maria Rinaldi.
Caselli, CEO nonché parte del CdA dal 2019 con il ruolo di AD
, è stato da ultimo ricandidato all'interno della lista presentata dal socio CDP Equity in vista dell'assemblea del 13 maggio 2025 che lo ha effettivamente rieletto e, in pari data, è stato confermato dal CdA nel ruolo di AD.
Rinaldi, ex europarlamentare, si è dimesso dopo essere stato proposto dalla Lega come candidato sindaco di Roma per il centrodestra
.