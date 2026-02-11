Milano 17:35
Trevi, l'AD Caselli nominato anche presidente dopo dimissioni di Rinaldi

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Trevi, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, ha nominato l'amministratore delegato, Giuseppe Caselli, anche presidente, con le medesime deleghe già attribuite al dimissionario Antonio Maria Rinaldi.

Caselli, CEO nonché parte del CdA dal 2019 con il ruolo di AD, è stato da ultimo ricandidato all'interno della lista presentata dal socio CDP Equity in vista dell'assemblea del 13 maggio 2025 che lo ha effettivamente rieletto e, in pari data, è stato confermato dal CdA nel ruolo di AD.

Rinaldi, ex europarlamentare, si è dimesso dopo essere stato proposto dalla Lega come candidato sindaco di Roma per il centrodestra.
