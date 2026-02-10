Banca Patrimoni Sella, utile 2025 sale a 30,5 milioni di euro. AUM a 32,8 miliardi

(Teleborsa) -, specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, harispetto ai 26,5 milioni di euro di fine 2024. Gli asset under management si sono attestati a 32,8 miliardi di euro, con un incremento del 21% rispetto a dicembre 2024, grazie allo sviluppo dell'attività commerciale e al contributo delle dinamiche di mercato.La, mentre la raccolta netta qualificata ha raggiunto i 2,9 miliardi di euro, beneficiando del crescente interesse dei clienti verso soluzioni di risparmio gestito e dell'impegno della rete di banker. Sui risultati hanno inciso sia il buon andamento delle commissioni, sostenuto dall'aumento delle masse gestite, sia il contributo del margine d'interesse e dai risultati derivanti dall'operatività sul portafoglio titoli di proprietà.Nel corso del 2025, Banca Patrimoni Sella & C. ha eseguito il- tramite fusione per incorporazione - di, rafforzando ulteriormente la propria posizione competitiva e ampliando la gamma di servizi e competenze a disposizione dei clienti.Tra le controllate di Banca Patrimoni Sella & C.,, la società di gestione del risparmio del gruppo, ha chiuso l'esercizio 2025 conrispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e con masse gestite che hanno raggiunto i 6,4 miliardi di euro (+25,3% rispetto al 31 dicembre 2024)., società che svolge attività fiduciaria e di family office, ha inoltre chiuso il 2025 conrispetto al 2024. Sono 831 i mandati fiduciari aperti, 31 i trust amministrati e 23 i contratti di family office.