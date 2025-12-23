Milano 15:33
44.625 +0,07%
Nasdaq 15:33
25.459 -0,01%
Dow Jones 15:33
48.288 -0,15%
Londra 15:33
9.867 +0,01%
Francoforte 15:33
24.318 +0,14%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,09%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 44.552,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,09%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,09%, a quota 44.552,08 in apertura.
Condividi
```