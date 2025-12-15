Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:56
25.145 -0,21%
Dow Jones 19:56
48.387 -0,15%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 14/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 14/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 dicembre

Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto +0,01%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 183,083. Rischio di eventuale correzione fino al target 182,593. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 183,573.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```