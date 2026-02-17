Milano 9:42
Paradisi fiscali, Ue aggiorna lista: entra Vietnam

Aggiunte anche Turks e Caicos, escono Fiji, Samoa e Trinidad e Tobago

(Teleborsa) - L'Unione europea aggiorna la lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali: oggi il Consiglio Ue Ecofin, secondo quanto riferito da un diplomatico Ue, è pronto a inserire Vietnam e l'arcipelago nei Caraibi di Turks e Caicos. Verranno invece rimossi Figi, Samoa e Trinidad e Tobago.


La lista riguarda i Paesi che non rispettano gli standard internazionali di trasparenza fiscale o non attuano entro tempi definiti gli impegni assunti sulla cooperazione con le autorità tributarie.

Obiettivo è contrastare pratiche di elusione e trasferimento artificiale dei profitti fuori dall'Unione europea. In concreto, l'inserimento comporta maggiori controlli per le operazioni finanziarie e fiscali legate a tali giurisdizioni e può incidere sull'accesso ai fondi e agli investimenti europei.
