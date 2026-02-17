Paradisi fiscali, Ue aggiorna lista: entra Vietnam

(Teleborsa) - L'Unione europea aggiorna la lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali: oggi il Consiglio Ue Ecofin,
secondo quanto riferito da un diplomatico Ue, è pronto a inserire Vietnam e l'arcipelago nei Caraibi di Turks e Caicos.
Verranno invece rimossi Figi, Samoa e Trinidad e Tobago.
La lista riguarda i Paesi che non rispettano gli standard internazionali di trasparenza fiscale o non attuano entro tempi definiti gli impegni assunti sulla cooperazione con le autorità tributarie.
Obiettivo è contrastare pratiche di elusione e trasferimento artificiale dei profitti fuori dall'Unione europea. In concreto, l'inserimento comporta maggiori controlli per le operazioni finanziarie e
fiscali legate a tali giurisdizioni e può incidere sull'accesso ai fondi e agli investimenti europei.