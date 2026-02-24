INPS, nel secondo semestre 2025 superati i 14 milioni di certificati di malattia (+2,8%)

(Teleborsa) - L'INPS ha reso disponibili oggi i dati dell'relativi al terzo e quarto trimestre 2025. Nel corso della seconda metà dell'anno, il numero complessivo dipresentati ha superato i, segnando un incremento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La stragrande maggioranza della documentazione prodotta, pari al 78,7%, ha riguardato iL'andamento trimestrale ha mostrato dinamiche contrapposte: il terzo trimestre ha registrato una flessione del 6,3%, con una riduzione più marcata nele tra le, mentre il quarto trimestre ha visto un balzo in avanti del 9,5%, raggiungendo gli 8,8 milioni di certificati.In questo ultimo scorcio dell'anno, l'aumento è stato particolarmente accentuato tra i lavoratori più, che hanno fatto segnare un +14,1%.Sul fronte dei, l'Istituto ha effettuato circanel semestre, con un incremento del 3,7% rispetto al corrispondente periodo del 2024. Se nel terzo trimestre l'aumento delleha riguardato in modo omogeneo sia il pubblico che il privato, il quarto trimestre è stato caratterizzato da una decisa intensificazione dei controlli verso i, le cui visite sono cresciute del 10,4% a fronte di una contrazione del 4,8% delle verifiche nel settore privato.Lenel terzo trimestre sono state circa 22,9 milioni nel privato (-5,0%) e 5,0 milioni nel pubblico (-6,9%). Nel quarto trimestre, le giornate di malattia ammontano a circa 28,7 milioni nel privato (+5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e 8,4 milioni nel pubblico (+4,1% rispetto allo stesso periodo del 2024).