Popolare di Fondi, firmato accordo per acquisire il 67,1% di Spefin Finanziaria

(Teleborsa) -ha sottoscritto un contratto per l'del capitale della. L'acquisto è subordinato all'avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui la conclusione, con esito favorevole, del, ai sensi della normativa applicabile in materia di acquisizione di partecipazioni rilevanti in intermediari vigilati.Spefin è una società specializzata nell'(ma anche Delega di Pagamento, Anticipo TFS/TFR, Prestiti Personali e Acquisto Crediti d'Imposta Super-Eco-Sisma Bonus), sia attraverso rete diretta che a distanza, mediante l'app on-line MyQuinto e la procedura certificata di firma digitale a distanza della modulistica.L', si legge sul sito della società, è composto da Vittoria Assicurazioni, Banca Passadore, Banca Macerata e dal socio fondatore Emilio Mauro. Non è chiaro chi abbia siglato un contratto di vendita con Banca Popolare di Fondi.L'consolidato al 30 settembre 2025 di Spefin Finanziaria ammontava a 576 mila euro. Sul fronte patrimoniale, il Total Capital Ratio (TCR) era stimato al 6,13% su base consolidata. La rete distributiva contava oltre 270 collaboratori.