Milano 17:29
47.137 +1,04%
Nasdaq 17:30
25.253 +1,10%
Dow Jones 17:30
49.374 +0,41%
Londra 17:30
10.800 +1,12%
Francoforte 17:30
25.171 +0,74%

Popolare di Fondi, firmato accordo per acquisire il 67,1% di Spefin Finanziaria

Banche, Economia
Popolare di Fondi, firmato accordo per acquisire il 67,1% di Spefin Finanziaria
(Teleborsa) - Banca Popolare di Fondi ha sottoscritto un contratto per l'acquisto di una quota pari al 67,1% del capitale della Spefin Finanziaria. L'acquisto è subordinato all'avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui la conclusione, con esito favorevole, del procedimento autorizzativo con la Banca d'Italia, ai sensi della normativa applicabile in materia di acquisizione di partecipazioni rilevanti in intermediari vigilati.

Spefin è una società specializzata nell'erogazione di contratti di finanziamento in particolare con formula Cessione del Quinto (ma anche Delega di Pagamento, Anticipo TFS/TFR, Prestiti Personali e Acquisto Crediti d'Imposta Super-Eco-Sisma Bonus), sia attraverso rete diretta che a distanza, mediante l'app on-line MyQuinto e la procedura certificata di firma digitale a distanza della modulistica.

L'attuale assetto azionario, si legge sul sito della società, è composto da Vittoria Assicurazioni, Banca Passadore, Banca Macerata e dal socio fondatore Emilio Mauro. Non è chiaro chi abbia siglato un contratto di vendita con Banca Popolare di Fondi.

L'utile netto consolidato al 30 settembre 2025 di Spefin Finanziaria ammontava a 576 mila euro. Sul fronte patrimoniale, il Total Capital Ratio (TCR) era stimato al 6,13% su base consolidata. La rete distributiva contava oltre 270 collaboratori.
Condividi
```