Popolare di Fondi, firmato accordo per acquisire il 67,1% di Spefin Finanziaria

(Teleborsa) - Banca Popolare di Fondi
ha sottoscritto un contratto per l'acquisto di una quota pari al 67,1%
del capitale della Spefin Finanziaria
. L'acquisto è subordinato all'avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui la conclusione, con esito favorevole, del procedimento autorizzativo con la Banca d'Italia
, ai sensi della normativa applicabile in materia di acquisizione di partecipazioni rilevanti in intermediari vigilati.
Spefin è una società specializzata nell'erogazione di contratti di finanziamento in particolare con formula Cessione del Quinto
(ma anche Delega di Pagamento, Anticipo TFS/TFR, Prestiti Personali e Acquisto Crediti d'Imposta Super-Eco-Sisma Bonus), sia attraverso rete diretta che a distanza, mediante l'app on-line MyQuinto e la procedura certificata di firma digitale a distanza della modulistica.
L'attuale assetto azionario
, si legge sul sito della società, è composto da Vittoria Assicurazioni, Banca Passadore, Banca Macerata e dal socio fondatore Emilio Mauro. Non è chiaro chi abbia siglato un contratto di vendita con Banca Popolare di Fondi.
L'utile netto
consolidato al 30 settembre 2025 di Spefin Finanziaria ammontava a 576 mila euro. Sul fronte patrimoniale, il Total Capital Ratio (TCR) era stimato al 6,13% su base consolidata. La rete distributiva contava oltre 270 collaboratori.