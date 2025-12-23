Milano 15:36
Francoforte: si concentrano le vendite su TUI

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per TUI, che mostra un decremento dell'1,82%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TUI rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di TUI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,39 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,21. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,57.

