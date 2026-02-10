TUI in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - Si muove in perdita TUI
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,54% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di TUI
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, TUI
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,768. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)