TUI in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - Si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,54% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,768. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,69.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)