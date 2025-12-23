Milano 22-dic
44.594 0,00%
Nasdaq 22-dic
25.462 +0,46%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 22-dic
9.866 0,00%
Francoforte 22-dic
24.284 0,00%

Germania, prezzi import/export in aumento anche a novembre

Economia, Macroeconomia
Germania, prezzi import/export in aumento anche a novembre
(Teleborsa) - Crescono i prezzi import in Germania a novembre. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione pari a +0,5% su mese, in crescita rispetto al +0,2% di ottobre e a quanto stimato dagli analisti (+0,2%).

Su base annuale si registra, invece, un decremento dell'1,9% a fronte del -1,4% del mese precedente.

Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento dello 0,3% su anno e un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente.
Condividi
```