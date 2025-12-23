Germania, prezzi import/export in aumento anche a novembre

(Teleborsa) - Crescono i prezzi import
in Germania
a novembre
. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania
(DESTATIS), ha registrato una variazione pari a +0,5% su mese, in crescita rispetto al +0,2% di ottobre e a quanto stimato dagli analisti (+0,2%).
Su base annuale
si registra, invece, un decremento dell'1,9% a fronte del -1,4% del mese precedente.
Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni
, si è registrato un incremento dello 0,3% su anno e un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente.