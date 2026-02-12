Giappone, prezzi produzione gennaio +0,2% mese +2,3% anno

(Teleborsa) - Rallentano in linea con le attese iinnel mese di. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2,3% su base annua, uguale alle attese del mercato e in leggera frenata rispetto al 2,4% del mese precedente.Su base mensile, ihanno registrato una salita pari a +0,2% contro il +0,1% di dicembre e in linea con le attese.I prezzihanno segnato un aumento del 2% su base mensile e un decremento del 4,7% su base tendenziale. I prezzisono saliti dell'1,2% su base mensile e sono scesi dello 0,2% su base annuale.