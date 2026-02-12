Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Giappone, prezzi produzione gennaio +0,2% mese +2,3% anno

Economia, Macroeconomia
Giappone, prezzi produzione gennaio +0,2% mese +2,3% anno
(Teleborsa) - Rallentano in linea con le attese i prezzi alla produzione in Giappone nel mese di gennaio 2026. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2,3% su base annua, uguale alle attese del mercato e in leggera frenata rispetto al 2,4% del mese precedente.

Su base mensile, i prezzi all'industria hanno registrato una salita pari a +0,2% contro il +0,1% di dicembre e in linea con le attese.

I prezzi import hanno segnato un aumento del 2% su base mensile e un decremento del 4,7% su base tendenziale. I prezzi export sono saliti dell'1,2% su base mensile e sono scesi dello 0,2% su base annuale.

(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)
Condividi
```