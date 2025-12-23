Londra: giornata depressa per DCC

(Teleborsa) - Pressione sulla società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite
, che tratta con una perdita del 2,12%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di DCC
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di DCC
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 45,61 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 46,85. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 45,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)