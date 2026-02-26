Milano 10:22
47.183 +0,03%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:22
10.819 +0,12%
Francoforte 10:22
25.131 -0,18%

Londra: giornata depressa per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso composto e controllato per il leader mondiale dell'argento, che presenta una flessione del 3,56% sui valori precedenti.
