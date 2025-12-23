Milano 15:36
44.640 +0,10%
Nasdaq 15:36
25.489 +0,11%
Dow Jones 15:36
48.274 -0,18%
Londra 15:36
9.874 +0,09%
Francoforte 15:36
24.329 +0,18%

Londra: movimento negativo per DCC

Migliori e peggiori, In breve
Seduta in ribasso per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, che mostra un decremento del 2,12%.
