Martedì 23 Dicembre 2025, ore 15.55
Spagna, Prezzi produzione (YoY) in novembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
23 dicembre 2025 - 09.15
Spagna,
Prezzi produzione in novembre su base annuale (YoY) -2,5%
, in calo rispetto al precedente +0,7%.
